Un incontro positivo ma non risolutivo. Così La Repubblica descrive quanto avvenuto ieri tra il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e i rappresentanti di Inter e Milan. Tanti ancora i nodi da sciogliere. Mancano le garanzie anti-speculazione chieste dal Comune di Milano e si lavora anche sul prezzo di vendita.

La riunione è durata oltre due ore e mezza e si è divisa in due tavoli. A quello più "politico" per il Milan era presente Paolo Scaroni, oltre ai top manager di RedBird, così come c'erano i vertici di Oaktree. Il secondo è stato quello tecnico tra staff, tecnici e avvocati. Sul quotidiano si sottolinea che il Milan ha lo scoglio del piano B di San Donato, su cui sono state investite risorse di tempo e denaro. Priorità per il Comune di Milano è però garantire l'interesse pubblico dell'operazione.

Ambo le parti vogliono chiudere entro i tempi stabiliti. L'accordo sul prezzo di vendita sembra più semplice, anche se vanno ancora sciolti i nodi sulle bonifiche e sulle demolizioni: queste ultime, secondo Sala, spetterebbero ai club. Dovrebbe essere trovata a breve la quadra, anche sulla questione della "quota verde" all'interno del progetto.