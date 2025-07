Anche in Spagna è rimbalzata la notizia di mercato secondo cui Jorge Mendes, nuovo agente di Denzel Dumfries, avrebbe offerto il suo assistito al Barcellona spiegando ai dirigenti che per ingaggiarlo basta pagare la clausola rescissoria da 25 milioni di euro inserita nel contratto del giocatore e valida fino alla metà di luglio.

In tal senso, stando a quanto rivela il quotidiano catalano Sport, non è ancora stata presa una decisione dal board blaugrana che non ha tra le sue priorità attuali l'acquisto di un terzino destro, che pure rimane un ruolo che per l'allenatore Hansi Flick andrebbe coperto. Proprio il tedesco sta spingendo per avere un laterale forte fisicamente, di grande spinta, tutte caratteristiche che l'interista possiede. L'evoluzione dell'eventuale trattativa dipenderà dagli incastri di mercato e dalle opportunità che si presenteranno durante l'estate, con la convinzione da parte dell'esperto procuratore che, anche dopo la scadenza del periodo in cui c'è la possibilità di attivare la clausola, il prezzo dell'ex PSV si aggirerà comunque sui 25 milioni di euro.