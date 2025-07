Una tragica notizia ha sconvolto il mondo del calcio questa mattina: Diogo Jota, attaccante del Liverpool, è rimasto coinvolto assieme al fratello André in un incidente automobilistico fatale nella provincia di Zamora, nei pressi del comune di Palacios de Sanabria, in Spagna. Due morti che lasciano senza parole, c'è spazio solo per i messaggi di cordoglio. Come quello pubblicato dall'Inter sui propri canali ufficiali:

"FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio e il profondo dolore per l'improvvisa scomparsa dell'attaccante del Liverpool e della nazionale portoghese Diogo Jota e del fratello André. Alla famiglia dei due calciatori, al Liverpool e ai suoi tifosi e alla Federazione calcistica del Portogallo vanno i pensieri e l'affetto di tutto il mondo nerazzurro in un momento così drammatico e difficile".