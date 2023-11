Allenamento in fase di conclusione ad Appiano Gentile per l'Inter di Simone Inzaghi. Secondo Sky Sport, rimangono da valutare le condizioni di Marko Arnautovic, che anche oggi come ieri si è allenato a parte così come Juan Cuadrado. L'austriaco vorrebbe tornare a piena disposizione del tecnico nerazzurro per il match di Salisburgo in Champions League, ma l'attesa per il rientro potrebbe allungarsi ulteriormente fino al match interno di campionato contro il Frosinone. Il colombiano, invece, viene valutato quotidianamente.