Continua la preparazione pre-season dell'Inter che dopo aver accolto ieri il nuovo arrivato Juan Cuadrado, arrivato dopo in serata ad Appiano Gentile, lo accoglie per la prima volta anche in allenamento. Il colombiano ex Juventus è sceso oggi per la prima volta in campo alla Pinetina, dove ha 'esordito' con la nuova maglia. Nelle foto pubblicate da Inter.it il classe 1988 viene difatti ritratto insieme al resto del gruppo di Simone Inzaghi durante gli esercizi di training odierno, svoltosi tra palestra e lavoro sul campo. Di seguito la gallery dell'ottavo giorno di ritiro.

Giovedì mattina di e ️#ForzaInter — Inter (@Inter) July 20, 2023