Bisogna riavvolgere il nastro al 12 maggio 2021 per trovare Inter e Juventus contemporaneamente in campo in Serie A. Come ricordato da Calcio&Finanza, le due squadre rivali non giocano allo stesso giorno e alla stessa ora da più di 100 partite di campionato, escludendo ovviamente le gare in cui si sono affrontate direttamente. Nella stagione 2021/22 e 2022/23 Inter e Juventus non hanno mai giocato su campi diversi, nello stesso giorno e alla stessa ora. Una striscia che rischia di coinvolgere anche l'attuale campionato visto che la Lega ha ufficializzato il calendario alla 27ª giornata e il filotto è ancora in piedi.