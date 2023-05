Dopo il rito civile delle scorse settimane, oggi è andata in scena la cerimonia di matrimonio di Lautaro Martinez. L'attaccante dell'Inter è convolato a nozze con Agustina Gandolfo, sua compagna da anni, con cui ha già una figlia ed è in attesa del secondogenito. Come riportato dal Corriere della Sera, la coppia si è sposata a Villa d'Este sul Lago di Como davanti a 120 invitati. Tra loro c'era Lionel Messi, compagno di squadra in Nazionale del Toro, assieme alla moglie Antonela. Presente anche il compagno di reparto Romelu Lukaku assieme alla nuova fidanzata, la cantante Megan Thee Stallion.

Lautaro indossava un completo blu, l'influencer era invece in abito bianco di Atelier Emè. Luigi Paesano ha invece curato il taglio di capelli dell'attaccante. Le fedi scelte sono di Damiani Be Reel in oro giallo e diamanti.