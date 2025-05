Tre punti (e un biglietto per i playoff già in tasca) per l'Inter, che nella penultima giornata del campionato Primavera 1 batte la già retrocessa Sampdoria con il risultato di 1-0 e conserva il secondo posto in classifica a quota 71 punti, a +2 dal Sassuolo che in mattinata supera 2-0 il Lecce e insegue i nerazzurri con 69 punti. Al Konami Youth Developement Center è decisivo Lavelli: suo il guizzo, su intuizione dell'ottimo Mosconi (che centra anche una traversa), che regala il successo ai nerazzurri in una partita controllata dall'inizio alla fine ma che si rivela complicata da sbloccare.

INTER-SAMPDORIA 1-0

74' Lavelli (I)

INTER (4-3-3): 1 Calligaris; 2 Aidoo (19 Della Mora 62'), 26 Garonetti, 5 Alexiou, 3 Cocchi (17 Motta 69'); 16 Venturini, 14 Bovo, 10 Quieto (4 Zanchetta 62'); 18 Mosconi, 9 Lavelli (41 Kukulis 76'), 27 Pinotti (25 Zouin 69'). A disposizione: 21 Zamarian, 6 Mayè, 15 Perez, 28 Romano, 33 Cerpelletti, 35 Putsen. Allenatore: Andrea Zanchetta

SAMPDORIA (3-4-1-2): 12 Krastev, 48 Dimitrov, 38 Paganotti, 11 Ovalle; 28 Papasergio (49 Valenza 80'), 45 Ivkovic, 8 Patrignani (23 Sa Gomes 80'), 44 Nhaga; 41 Paratici; 30 Bacic (42 Murati 69'), 21 Forte (19 Giolfo 55'). A disposizione: 22 Ceppi, 6 D'Amore, 16 Boiro Balde, 18 Casalino, 27 Rossello, 40 Diop, 47 Pistone. Allenatore: Alessandro Lupi

Ammoniti: Aidoo (I), Nhaga (S)

Arbitro: Djurdjevic

Assistenti: Manzini-Bettani

95' - Arriva il triplice fischio di Djurdjevic! L'Inter batte la Sampdoria 1-0 con il guizzo di Lavelli.

90' - Assegnati 5' di recupero.

87' - Ci prova Zouin! Destro dalla distanza dell'attaccante nerazzurro, Krastev si fa trovare pronto.

79' - Doppia sostituzione per la Sampdoria: Patrignani e Papasergio fanno spazio a Valenza e Sa Gomes.

75' - Infortunio per Lavelli che dopo l'azione del vantaggio nerazzurro si tocca il flessore e lascia il campo: al suo posto Kukulis.

74' - GOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEER!!! Mosconi parte sulla fascia sinstra e mette un velonoso pallone in mezzo sul quale si fionda Lavelli di testa, genrando il vincente flipper con Ovalle. Nerazzurri in vantaggio 1-0!

69' - Sostituzioni per entrambe le squadre: nell'Inter fuori Pinotti e Cocchi per Zouin e Motta, nella Samp invece Murati rimpiazza Bacic.

65' - La Samp ci prova con il tentativo ravvicinato di Nhaga: Calligaris blocca a terra.

62' - Doppia sostituzione per l'Inter: Zanchetta e Della Mora prendono il posto di Quieto e Aidoo.

57' - Venturini vicino al gol! L'Inter costruisce un'azione pericolosa sulla sinistra con Pinotti, bravo a servire un cioccolatino in mezzo all'area al centrocampista che però calcia altissimo con il sinistro il classico rigore in movimento, cestinando una ghiotta occasione.

56' - Primo cambio per la Sampdoria: Forte lascia spazio a Giolfo.

54' - Ci prova anche Cocchi, ma senza precisione. Il terzino si accentra e calcia con il piede debole: il pallone finisce la sua corsa lontana dallo specchio.

52' - Sempre Mosconi! Il mancino dell'Inter parte da destra, si accentra e calcia un tiro strozzato sul primo palo: Krastev devia in calcio d'angolo. Sul corner arriva lo stacco di testa alto di Bovo.

49' - Occasione Samp! Nhaga calcia di sinistro da fuori area, Calligaris vola e controlla la traiettoria spegnersi sul fondo.

45' - Djurdjevic mette il fischietto in bocca, comincia il secondo tempo di Inter-Sampdoria! Nessun cambio per le due squadre.

PRIMO TEMPO - L'Inter si dimostra più forte della Sampdoria nonostante le assenze, fa la partita ma non riesce (complice anche la sfortuna) a sbloccare la gara nei primi 45' di gioco. Le occasioni da gol sono poche e arrivano tutte con tentativi dalla distanza: il destro di Aidoo si spegne a lato, Mosconi sbatte sulla traversa e non trova le giuste deviazioni nei calci da fermo. Si va al riposo sullo 0-0, nella ripresa servirà trovare altre chiavi per provare ad aprire la difesa doriana.

45' - Arriva il duplice fischio Djurdjevic: il primo tempo di Inter-Samp termina 0-0.

42' - Ancora Mosconi pericolosissimo! Questa volta il fantasista dell'Inter ci prova direttamente su calcio da fermo: la punizione è defilata, la traiettoria è insidiosa. La Samp se la cava con una serie di rimpalli.

40' - Pinotti scappa sulla fascia e costringe Nhaga a fermarlo con le maniere forti: scatta l'ammonizione.

33' - Traversa di Mosconi! Grande azione del 18 nerazzurro che apre e chiude il triangolo con Venturini prima di far partire un violento sinistro che va a sbattere sul legno. Inter sfortunata, si resta sullo 0-0.

31' - Ancora Inter pericolosa! Stavolta ci prova Quieto con una punizione velenosa da posizione defilata: Krastev respinge in corner.

30' - Schema su calcio d'angolo per l'Inter: Cocchi la gioca fuori per Mosconi che calcio al volo di prima intenzione, ma il mancino è impreciso.

25' - Ovalle scappa sulla sinistra, Aidoo lo trattiene: giallo per il terzino dell'Inter e calcio di punizione per la Samp da posizione pericolosa. Forte calcia centrale, Calligaris blocca senza problemi.

16' - Ci prova Aidoo! Il terzino dell'Inter raccoglie palla fuori area e scarica una potente botta dalla distanza che si spegne a lato alla destra di Krastev. Prima occasione da gol per i nerazzurri.

9' - Contatto dubbio tra Ovalle e Mosconi nell'area della Sampdoria: Djurdjevic lascia correre.

3' - Allarme rientrato: Mosconi torna in campo dopo il soccorso dello staff medico.

2' - Subito un problema per l'Inter, al momento in dieci uomini con Mosconi fuori dal campo. Problema alla spalla sinistra per il mancino nerazzurro, che sbatte sui cartelloni pubblicitari a fondo campo nel tentativo di tenere il pallone sul terreno di gioco.

1' - Si parte! L'arbitro Djurdjevic fischia il calcio d'inizio di Inter-Sampdoria.

10.58 - Le squadre fanno il loro ingresso in campo sul prato del Konami Youth Developement Center.

10.50 - Inter-Sampdoria si avvicina: tra 10 minuti il fischio d'inizio del match.

INTER (4-3-3): 1 Calligaris; 2 Aidoo, 26 Garonetti, 5 Alexiou, 3 Cocchi; 16 Venturini, 14 Bovo, 10 Quieto; 18 Mosconi, 9 Lavelli, 27 Pinotti. A disposizione: 21 Zamarian, 4 Zanchetta, 6 Mayè, 15 Perez, 17 Motta, 19 Della Mora, 25 Zouin, 28 Romano, 33 Cerpelletti, 35 Putsen, 41 Kukulis. Allenatore: Andrea Zanchetta

SAMPDORIA (3-4-1-2): 12 Krastev, 48 Dimitrov, 38 Paganotti, 11 Ovalle; 28 Papasergio, 45 Ivkovic, 8 Patrignani, 44 Nhaga; 41 Paratici; 30 Bacic, 21 Forte. A disposizione: 22 Ceppi, 6 D'Amore, 16 Boiro Balde, 18 Casalino, 19 Giolfo, 23 Sa Gomes, 27 Rossello, 40 Diop, 42 Murati, 47 Pistone, 49 Valenza. Allenatore: Alessandro Lupi

Arbitro: Djurdjevic

Assistenti: Manzini-Bettani

