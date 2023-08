Un gol in due partite ufficiali. È iniziata nel migliore dei modi l'avventura di Marcelo Brozovic in Arabia, dove l'ex centrocampista dell'Inter si gode la nuova esperienza all'Al-Nassr. Un'esperienza condivisa con l'altro interista volato a corte saudita, ovvero Alex Cordaz.

Due personaggi entrati rispettabilmente nel cuore di tutti i tifosi interisti che, a quanto pare, ogni tanto fanno sentire nostalgia ai due giocatori. Dalla lontana Asia, Epic Brozo e Cordaz ricordano un non so che di nerazzurro sulle note del tifoso della Beneamata, Tananai. 'Tango' a tutto volume e tentativi di canto a squarcia gola con tanto di enfasi che fanno della performance dei due ex Inter una gag mista tra simpatia e nostalgia.