"Penso che l'Inter un po' abbia buttato via lo scudetto: sul 2-1 non devi mai concedere a una squadra come la Lazio una occasione da gol, bastava solo difendersi con più attenzione". Lo dice con rammarico Roberto Boninsegna, intervistato dalla Gazzetta dello Sport.

L'idea di Bonimba è chiara: pensare già alla finale di Champions, perché per il tricolore si è fatta durissima. "Mi immagino un'Inter arrabbiata, ma nel senso buono del termine: non un sentimento che ti rende cieco, ti fa strafare o ti "tradisce" sul più bello, ma la rabbia positiva di chi deve caricarsi per una gara così importante - dice -. La rabbia di chi sa di non poter fallire il terzo trofeo di stagione, che poi è pure il più importante di tutti. Sono convinto che l'Inter possa farcela, ma è pur sempre una finale: a Monaco si parte rigorosamente da 50 e 50".