Roberto Rambaudi, ex giocatore, tra le altre, di Lazio, Atalanta e Foggia, si è espresso sugli ultimi verdetti ancora aperti in Serie A e sul presente e futuro di biancocelesti e orobici in un’intervista concessa alla testata sportiva News.Superscommesse.it. Nell’estratto che segue, l’opinione di Rambaudi sulla lotta scudetto tra Napoli e Inter, che si accingono a disputare l’ultima decisiva giornata di campionato rispettivamente contro Cagliari e Como.

Partiamo dai duelli ancora in corso e che saranno decisivi nell’ultima giornata di Serie A: l’Inter ha fallito l’ultima chance di controsorpasso al Napoli domenica sera contro la Lazio, o non è ancora detta l’ultima parola?

“Penso che l’Inter non abbia più nessuna chance. Il Napoli non sbaglia tre volte di seguito, tre partite su tre. Poi, le motivazioni fanno sempre la differenza e il Cagliari è già salvo. E, per finire, la squadra di Conte giocherà davanti ai propri tifosi, avrà una bolgia dalla sua parte. L’Inter ha perso domenica una possibilità irripetibile, facendosi raggiungere in extremis dalla formazione capitolina”.