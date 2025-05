Intervistato da Il Posticipo, l'ex centrocampista dell'Inter, Lothar Matthaus ha parlato della finale di Champions League in programma per il 31 maggio a Monaco tra la squadra di Inzaghi contro il PSG: "Spero che l’Inter possa vincere la Champions League" ha esordito il tedesco. "Inzaghi ha svolto un ottimo lavoro, eliminando squadre forti come Bayern Monaco e Barcellona, dopo aver fatto anche un'ottima fase campionato. Credo effettivamente che quella nerazzurra sia la squadra che è stata più continua nel corso della competizione. Per questo meriterebbe la vittoria".

