Tuffo nel passato per gli eroi dell'Inter del Triplete che oggi festeggiano i quindici anni da quella magica e leggendaria notte di Madrid, dove la squadra di José Mourinho e Javier Zanetti sollevò al cielo la terza Champions League della sua storia. Come ogni anno da quindici anni, i ragazzi di quella straordinaria 'famiglia', come sono soliti definirsi, hanno inondato i social con frammenti di dolce nostalgico riavvolgimento del nastro che fa emozionare ogni tifoso del Biscione. Tra questi c'è anche Paolo Orlandoni, terzo portiere di quell'Inter 2009/10, che nella sua carrellata di foto sblocca un dolcissimo ricordo al figlio d'arte Filip Stankovic.

Tra le varie foto pubblicate da Orlandoni compare infatti un piccolo Filip, figlio di Dejan e oggi attuale portiere del Venezia, dove è andato in prestito proprio dall'Inter, club nel quale dovrebbe far ritorno a fine stagione. Ricordo dolce per il classe 2002, in quella foto immortalato rigidamente in tenuta nerazzurra - come diversamente non poteva essere -, e nel bel mezzo dei festeggiamenti della notte più bella degli ultimi capitoli della storia della oggi anche sua Inter.