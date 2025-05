Quattro assenze pesanti e quattro calcatori aggregati dalla Primavera nei convocati del Cagliari, avversario del Napoli al Maradona nell'ultima giornati di campionato. Il tecnico Nicola ha convocato 23 rossoblu per la sfida di domani sera: oltre a Gaetano e Caprile (entrambi in prestito in Sardegna proprio dal club azzurro), restano ai box anche Leonardo Pavoletti, fermato in attesa di accertamenti da un risentimento al ginocchio sinistro, e Mattia Felici, per un fastidio al flessore della coscia destra.

In lista quattro calciatori della Primavera: il portiere Velizar-Ilia Iliev, i difensori Nicola Pintus e Andrea Cogoni e l'attaccante Alessandro Vinciguerra, cognato dell'interista Nicolò Barella. Di seguito l'elenco completo.