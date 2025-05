Ultima chiamata per lo scudetto per l'Inter di Simone Inzaghi che in vista della sfida in casa del Como, 38esima giornata di Serie A, sta pensando di schierare una formazione che dà fiducia agli interpreti scesi in campo nelle due gare precedenti alla Lazio. A 'spoilerarlo' è Sky Sport nel collegamento post-allenamento odierno.

L'emittente televisiva conferma i sentori già trapelati dalle ore scorse a proposito del recupero di Lautaro e Frattesi che per l'ultima di campionato saranno a disposizione della squadra. Torna il capitano che però parte dalla panchina e con lui anche il compagno della ThuLa, Thuram. L'allenatore nerazzurro lascia a riposo anche Acerbi, Mkhitaryan e Barella. Spazio dunque a De Vrij, Darmian, favorito su Dumfries, Asllani, Zalewski e Carlos Augusto. Attacco affidato a Correa e Taremi.

