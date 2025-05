Massimo Rastelli, intervenuto sulle frequenze di 1 Station Radio, ha parlato così della lotta Scudetto che entra nell'ultima curva proprio venerdì sera: "Sia il Napoli che l’Inter affrontano squadre che non hanno più obiettivi di classifica. Scenderanno in campo molto tranquille, senza pressione e con leggerezza mentale. Questo, paradossalmente, può essere un ostacolo in più, anche perché si tratta comunque di due ottime squadre.”