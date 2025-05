Presente al World Legends Padel Tour 2025, l'ex giocatore del Napoli, Fernando Llorente è stato intercettato da Sky Sport che lo ha interpellato sul panorama calcistico italiano ed europeo di questo finale di stagione. Lecita la nota sulla sulla lotta scudetto che vede protagonista proprio la sua ex squadra nell'uno contro uno con l'Inter, lo spagnolo ha esaltato il lavoro fatto da Antonio Conte, augurandogli la vittoria finale: "È grandioso quello che è riuscito a fare, ha costruito una squadra che lotta insieme per il campionato. Sono vicinissimi a raggiungere un obiettivo che nessuno immaginava a inizio stagione. Ma tutto può succedere con Antonio Conte, mi ha insegnato tanto e spero vincano il campionato". Queste le parole dell'ex Tottenham che festeggia anche la vittoria degli Spurs, ieri vittoriosi in finale di Europa League contro lo United. E a proposito di Europa, Llorente parla anche della finale di Champions tra Inter e PSG.

Chi è la tua favorita per la finale di Champions tra Inter e PSG?

"Una finale incredibile: l'Inter ha fatto fuori il Barcellona che stava facendo il miglior calcio, entusiasmando tutti con Yamal, Pedri giocando un calcio bellissimo. Ha fatto due grandi partite, ero a Barcellona a guardarla e non mi aspettavo un'Inter così forte dai primi minuti. Veniva da una situazione critica dopo le sconfitte di Bologna e Roma, e invece nei momenti importanti riesce sempre a fare grandi partite, competere, è molto competitiva ed è difficile da battere. Ma anche il PSG è una bella squadra, Luis Enrique ci è riuscito dopo tanto tempo e vorrei andare a vederla perché sarà bellissima".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!