L'Inter avrà un tifoso speciale in più per la finale di Champions League contro il PSG. Si tratta di Francesco Totti, che ha parlato così dell'attesissima sfida dell'Allianz arena: "Sarà una grande finale, una partita da brividi - ha spiegato la leggenda romanista a Sky Sport -. Ci sarà paura e commozione, si affrontano due grandi squadre che hanno fatto un percorso straordinario. Noi siamo contenti che ci sia un'italiana, quindi - non me ne voglia Luis Enrique - tifiamo tutti Inter, come è doveroso che sia. Luis Enrique è una grande persona e un grande allenatore, a Roma ha avuto un po' di problemi ma ovunque sia stata ha fatto bene. A Parigi ha trovato stabilità, può vincere la Champions".

Parlando della lotta scudetto tra Inter e Napoli, il Pupone ha aggiunto: "Conte è uno dei migliori allenatori nel mondo, ha vinto ovunque sia andato. Con un personaggio di questo carisma hai molta più possibilità di vincere un campionato. Alla fine sarebbe uno scudetto meritato, sicuramente i napoletano stanno pensando ad altro in questo momento (ride, ndr).

