Presente in Finale di Kings League, l'ex calciatore oggi leggenda del Barcellona, Gerard Piqué è stato intervistato da TMW che lo ha interrogato sulla finale di Champions League tra PSG e Inter: "Se ho una favorita? Che vinca il migliore tutte e due l’hanno meritato e vediamo chi vincerà".

Tra Donnarumma e Sommer, chi scegli?

"No, non lo so. Sono due grandi squadre, con grandi giocatori che vinca il migliore".

Dembélé può vincere il Pallone d’Oro?

"Io preferisco uno del Barcellona. Lamine Yamal è il migliore".

Una leggenda italiana per la Kings?

"Totti".