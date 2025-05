Fabio Cannavaro considera l'Inter favorita sul PSG per la finale di Champions League del 31 maggio. L'ex difensore spiega le motivazioni ai microfoni di Sky Sport, augurandosi anche un successo dei nerazzurri: "L’Inter partirà da favorita perché ha più esperienza in queste partite, ha giocatori che hanno fatto delle finali - premette in avvio di intervista -. Per il calcio italiano è fondamentale che sia in finale e che vinca il trofeo, abbiamo bisogno di cose positive come questa. Il PSG è una squadra forte, allenata da un allenatore bravo e con esperienza. Le finali conta non solo come le prepari, ma come le giochi. Ci saranno molte tensioni, bisogna capire chi le gestirà meglio".

Impossibile non fare un riferiemento alla lotta scudetto, con il Napoli che si presenta all'ultima giornata con un punto di vantaggio sull'Inter seconda in classifica: "C’è tensione anche per il finale di campionato. Il Napoli gioca in casa col Cagliari già salvo, ma non significa nulla. Dovranno andare in campo per vincere, con l’aiuto del pubblico sarà più facile".

