Prima chiamata con il Bruges per Aleksandar Stankovic, inserito dal tecnico Nicky Hayen nella lista dei giocatori convocati per la sfida contro il Mechelen, valida per la seconda giornata della Pro League, il massimo campionato belga. Domani, dunque, il centrocampista classe 2005, arrivato dall'Inter a titolo definitivo per 10 milioni di euro, con clausola di riacquisto esercitabile dai nerazzurri nei prossimi due anni, avrà l'occasione di fare il suo esordio assoluto con la maglia dei Blauw en Zwart.

First time in the squad for Stanković. ️️ — Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 31, 2025