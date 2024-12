"L'Inter è la squadra che in Italia sa azzannare la partita come nessun'altra. Magari sembra subire, ma colpisce al momento giusto". Parola di Aldo Serena, ex attaccante chiamato ad inquadrare la sfida di questa sera tra Inter e Como ai microfoni de La Provincia.

Le piace Nico Paz?

"Molto. Grande talento".

Sembra Matteoli.

"Matteoli era geniale. Mi metteva le palle dove volevo. A Como era un giocatore offensivo, da noi fece il percorso come Pirlo, arretrò. Per sfuggire a difensori che mi aggredivano, come Vierchowod, gli dicevo di mandarmi una volta lungo e una volta di darmela addosso. E lui la metteva esattamente dove gli dicevo. Grande".

Che partita sarà?

"Per me sarà una bella partita. Il Como non rinuncerà al suo gioco, l’Inter è una potenza. Per me potrebbe essere anche una partita con parecchi gol".