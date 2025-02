Il Real Madrid non intende mollare la presa su Nico Paz ed è pronto a combattere col Como per riportare alla base il talento argentino. Ma l'eventuale ritorno alla Casa Blanca di uno dei giocatori rivelazione della Serie A potrebbe avere delle conseguenze non del tutto positive all'interno dello spogliatoio del Real Madrid: secondo il portale spagnolo Don Balon, infatti, il rientro di Paz potrebbe spingere fuori dal Real Madrid il centrocampista turco Arda Güler, prelevato nel 2003 dal Fenerbahçe per la somma di 30 milioni tra base fissa e bonus.

Güler, arrivato a Madrid con le stimmate del giovane fenomeno, non è riuscito a guadagnarsi un posto fisso nella formazione titolare di Carlo Ancelotti. Nonostante sprazzi di qualità che gli hanno fruttato tre gol e cinque assist in meno di mille minuti giocati, il turco non è riuscito a trovare continuità. Ciò ha creato in lui un certo disagio, soprattutto considerando la forte concorrenza interna al Real. L'arrivo di Nico Paz sembra aprire le porte alla possibilità che il giovane turco lasci il club, cosa che potrebbe avvenire tramite prestito o, nel peggiore dei casi, tramite cessione a titolo definitivo.