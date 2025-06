"La verità è che avrei voluto dirgli di restare". Gaia Lucariello, moglie di Simone Inzaghi, rompe il silenzio con un lungo post social dopo il divorzio tra suo marito e l'Inter, diventato ufficiale nel pomeriggio di oggi: "Avrei potuto insistere, ma quattro anni sono tanti, e non me la sono sentita - prosegue su Instagram -. Avremmo voluto, sì, ma ogni ciclo ha un inizio e una fine. Come moglie, cerco sempre di dare i consigli giusti e oggi, anche se il cuore avrebbe scelto diversamente, il consiglio era di voltare pagina".

"Questi quattro anni con l’Inter sono stati magnifici - prosegue -. Questo addio pesa come un macigno. Porterò questi anni nel cuore, per sempre. Anche nostro figlio ha indossato per quattro anni la maglia dell’Inter, e questo ha reso il legame con questi colori ancora più profondo. Non è facile, per nessuno di noi. Nemmeno per il nostro piccolo, che lascia ciò che per lui è casa. La vita però va distinta dal lavoro, e oggi la strada ci porta altrove. Ma un pezzo di cuore resterà qui. Sempre. Forza Inter. Sempre".

