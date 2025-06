Sarà solo una coincidenza e magari non ha nulla a che fare con il mercato, però poco dopo l'arrivo di Piero Ausilio, in un locale nei pressi della sede dell'Inter in Viale della Liberazione è stato intravisto Edoardo Crnjar, agente e intermediario, tra l'altro legato da un'amicizia di lunga data con il direttore sportivo del club nerazzurro.

Per dovere di cronaca, va ricordato che Crnjar è anche l'agente di Roberto De Zerbi, uno degli allenatori considerati in caso di addio di Simone Inzaghi, ma non è detto che i due si siano visti, anche se una coincenza del genere proprio oggi risulterebbe davvero particolare”.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!