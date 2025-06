La mancata convocazione da parte di Carlo Ancelotti, nuovo CT della Nazionale brasiliana, a vantaggio di Carlos Augusto e Alex Sandro non è andata giù a Renan Lodi. L'ex Atletico Madrid, oggi giocatore dell'Al Hilal futura casa di Simone Inzaghi, parlando ai microfoni di EPTV esprime tutta la sua frustrazione: "Pensavo di avere un'altra possibilità. Non so se la CBF o chi effettua le convocazioni siano prevenuti nei confronti del campionato saudita, perché in questa stagione sono stato il terzino che ha segnato più gol e fatto più assist. E se guardi quelli che sono stati convocati, non hanno gli stessi numeri. Se ci si basa sui numeri, avrebbero potuto guardare i miei. Penso di aver meritato un'opportunità. Ma non ci penso nemmeno, mi concentro sul mio club, sul diventare campione. Se un giorno la convocazione arriverà, ne sarò molto grato".

L'esterno aggiunge: "Non so se abbiano davvero convocato chi se lo meritava davvero. Se guardate i miei numeri, avrei dovuto essere lì. Ma con l'arrivo di Ancelotti, tutto si baserà sul merito, non su fattori esterni. Per come lo conosco e per le occasioni che ho avuto di affrontarlo, sono assolutamente certo che farà bene perché sa gestire bene il gruppo".