Il CTdell'Italia Under 21, Carmine Nunziata, ha ufficializzato i 23 convocati per il Campionato Europeo che si svolgerà dall’11 al 28 giugno in Slovacchia. Nella lista figurano anche Diego Coppola e Cesare Casadei, in raduno in questi giorni con la Nazionale maggiore in vista delle prime due gare delle qualificazioni mondiali con Norvegia e Moldova, oltre alla vecchie conoscenze del mondo Inter come Mattia Zanotti, Giovanni Fabbian, Wilfried Gnonto e Lorenzo Pirola.

Ecco l'elenco definitivo:

Portieri: 1 Sebastiano Desplanches (Palermo), 22 Jacopo Sassi (Crotone), 12 Gioele Zacchi (Latina);

Difensori: *15 Diego Coppola (Hellas Verona), 6 Daniele Ghilardi (Hellas Verona), 19 Gabriele Guarino (Carrarese), 13 Michael Kayode (Brentford), 5 Lorenzo Pirola (Olympiacos), 3 Matteo Ruggeri (Atalanta), 16 Riccardo Turicchia (Juventus), 2 Mattia Zanotti (Lugano);

Centrocampisti: 23 Alessandro Bianco (Monza), *8 Cesare Casadei (Torino), 18 Issa Doumbia (Venezia), 14 Giovanni Fabbian (Bologna), 21 Jacopo Fazzini (Empoli), 7 Cher Ndour (Fiorentina), 20 Niccolò Pisilli (Roma), 4 Matteo Prati (Cagliari);

Attaccanti: 9 Giuseppe Ambrosino (Frosinone), 11 Tommaso Baldanzi (Roma), 10 Wilfried Gnonto (Leeds United), 17 Luca Koleosho (Burnley).