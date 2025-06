Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere domani il giorno decisivo tra Fabregas e l'Inter. Sono ore intense in casa nerazzurra con la dirigenza a caccia dell'erede di Simone Inzaghi.

Incassato il via libera del Como a fare una proposta a Fabregas, l'Inter dovrà convincere il tecnico catalano a sposare la causa nerazzurra dopo che questa mattina le parole di Suwarso e dello stesso Cesc avevano ridotto le speranze di vederlo sulla panchina dell'Inter.

Restano vive le opzioni Chivu e Vieira se non andasse in porto la trattativa per lo spagnolo

