Maledetti rigori, maledetti playoff. L'Inter Primavera esce di scena dalla Youth League dopo aver perso una sola gara su sette nell'arco dei 90', ma palesando la solita difficoltà a portare a casa l'intera posta in palio. Nella sua campagna europea ci è riuscita solo in una circostanza, con la Real Sociedad, un 1-0 nell'ultima giornata del girone con il quale si è guadagnata la seconda chance di qualificarsi agli ottavi di finale della competizione. Sprecata al Pireo, contro i padroni di casa dell'Olympiacos, ben felici di portare la sfida oltre i tempi regolamentari vista l'espulsione di Papakanellos che li aveva ridotti in inferiorità numerica dal 72esimo minuto. Nei 23 minuti restanti sul cronometro, la squadra di Cristian Chivu, che già nel primo tempo si era divorata il vantaggio in almeno due occasioni con Kamate e Stabile, non è stata capace di segnare neanche un gol, fermata da Sina e dal palo colpito da Cocchi. Forse il migliore in campo, che nel terreno imponderabile dei tiri dal dischetto si è trasformato nel giocatore che ha condannato i compagni all'eliminazione.

16.10 - Cocchi non può sbagliare o è finita... Ma calcia altissimo. Finisce qui, l'Olympiacos vola agli ottavi di finale di Youth League, l'Inter si ferma per la terza volta agli spareggi, per la seconda di fila dopo la lotteria dei rigori.

K. Kostoulas spiazza Raimondi e fa 6-5.

Parte Sarr... Glaciale! 5-5, si va a oltranza.

Tocca a Tanoulis, rigore pesantissimo... Gol 5-4, tutta la pressione sulle spalle di Sarr.

Si presenta Stante dagli undici metri e non fallisce! 4-4.

Liatsikouras mette a segno il 4-3 pescando l'incrocio.

Owusu dal dischetto... E non sbaglia, incrociando il tiro.

Kostoulas fa 3-2! Raimondi indovina ancora l'angolo, ma il tiro del nove dei greci è preciso.

Di Maggio è il secondo tiratore nerazzurro. La mette all'incrocio, con freddezza: è 2-2

Bakoulas segna con fortuna! Raimondi aveva intuito, ma non è riuscito a respingere. 2-1

Va Stankovic per l'Inter: gol, esecuzione perfetta. 1-1.

16.00 - Comincia l'Olympiacos con Mouzakitis che ha già in mano il pallone. Parte il numero 8... Che spiazza Raimondi, 1-0 per i padroni di casa.

15.58 - Ora il sorteggio per decidere chi calcerà per primo e in quale porta.

95' - Non c'è più tempo! Finisce 0-0 tra Olympiacos e Inter, la partita verrà decisa dalla lotteria dei calci di rigore.

95' - L'ultima preghiera dell'Inter non viene esaudita: Di Maggio cade in area di rigore, ma l'intervento di Kostoulas è sul pallone.

93' - Aidoo sbaglia un appoggio semplice non leggendo il movimento di Owusu: palla e secondi preziosi regalati agli avversari.

92' - Guadagna metri l'Olympiacos con la seconda punizione conquistata in pochi secondi.

91' - Aidoo un po' ingeno qui: evidente la trattenuta ai danni di Kostoulas che poteva costituire alcun pericolo a metà campo.

90' - Cinque minuti di recupero.

89' - Tanoulis per Koutsogoulas nell'Olympiacos.

89' - Liatsikouras grazia l'Inter! Azione di contropiede dell'Olympiacos che stava diventando beffarda per l'Inter, salvata solo dalla scarsa mira del neo entrato, ben imbeccato da Kostoulas.

87' - Inter vicina al vantaggio sull'assse De Pieri-Mosconi: il primo offre un grande assist a rimorchio per il tiro mancino di prima intenzione del secondo. Conclusione sgonfia di potenza, Sina si allunga e para.

85' - Chivu aggiunge un altro giocatore offensivo per l'assalto finale 11 vs 10: dentro De Pieri per Berenbruch.

84' - Alafakis non ne ha più, al suo posto entra Dama. Mentre Chivu incita i suoi gridando: "Dai che lo facciamo"

83' - Pessima scelta di Di Maggio, che lascia rimbalzare il pallone al limite dell'area e poi calcia senza grande convinzione. Sina ringrazia.

82' - Ormai è un assedio dell'Inter! I greci, in inferiorità numerica, non riescono più a uscire dalla loro trequarti campo,

80' - Nell'area piccola, Alexious salta più in alto della concorrenza, ma non inquadra la porta.

79' - Inter all'assalto dell'area dei greci: Mosconi, dopo un tiro di Owusu respinto, si ritrova sul destro la palla e calcia di prima intenzione. C'è una deviazione, corner.

78' - Altro giallo per proteste tra le fila dell'Olympiacos: ammonito Charalampos Kostoulas, subito richiamato in panchina dal suo allenatore. In campo Liatsikouras.

75' - SINA E IL PALO NEGANO IL GOL A COCCHI! Il 3 interista calcia pregustando già l'1-0, ma il portiere di casa si supera aiutandosi anche con il legno alla sua destra.

73' - Ammonito anche Konstantinos Kostoulas per proteste.

72' - L'OLYMPIACOS RESTA IN DIECI, ESPULSO PAPAKANELLOS! Già ammonito, il 10 di casa interviene col piede a martello nel duello con Di Maggio. Intervento non cattivo ma ingenuo, vista la situazione disciplinare.

71' - Kamate alza bandiera bianca, Chivu manda in campo Mosconi al suo posto.

70' - Raimondi tiene in vita l'Inter due volte! Il portiere dei nerazzurri, momentaneamente in dieci, respinge il tiro a giro di Pnevmonidis, poi abbassa la saracinesca vincendo l'uno contro uno con Papakanellos grazie a una parata di piedi.

69' - Kamate non sembra in condizione di poter continuare la gara.

68' - Forse è qualcosa più di un crampo quello accusato da Kamate, che ora viene soccorso dallo staff medico interista.

67' - Prekates non ha commesso fallo su Kamate, ora a terra in preda ai crampi. L'Olympiacos, con fair play, mette la palla fuori per permettere al numero 10 di riprendersi.

65' - Reazione dell'Olympiacos! Koutsogoulas va via in slalom tra i paletti nerazzurri fino a che ricava uno spazio per calciare verso la porta. Raimondi, forse perché coperto da un compagno, para non proprio in bello stile ma comunque in maniera efficace.

64' - Berenbruch spreca tutto. Kamate combina con Aidoo, che guadagna il fondo e mette in mezzo per Owusu, intelligente ad accomodare per il numero 14. Che mastica malamente il tiro mandando fuori. Ci ha abituato a qualcosa di meglio di così...

63' - E' sempre l'Inter ad avere in mano l'iniziativa.

62' - Doppio cambio nell'Inter: finisce la partita di Quieto e comincia in quella di Owusu. Staffetta anche in difesa: Alexiou per Stabile.

61' - Questa volta è prevedibile il cross di Mouzakitis: Raimondi esce e fa sua la palla in presa alta.

59' - Quieto imbuca in area per Sarr, che taglia bene oltre la linea del secondo palo ma non riesce a girare il pallone con forza. Ringrazia Sina, che deve raccogliere da terra un retropassaggio.

58' - Azione caparbia della coppia Stabile-Cocchi, con quest'ultimo che riesce a crossare in scivolata verso l'area. Pulita dall'intervento di un difensore.

56' - Stankovic ci prova da distanza proibitiva: il tiro del capitano è forte ma centralissimo, facile preda di Sina.

54' - Sviluppa bene l'Inter fino alla trequarti, poi però Stankovic imbuca per Kamate che era finito in fuorigioco.

51' - RAIMONDI PRODIGIOSO SU KOUTSIDIS! Super intervento del portiere interista, ma l'arbitro ferma tutto per l'offside proprio del 4 dell'Olympiacos.

51' - L'arbitro riporta tutto alla normalità dando un cartellinio giallo per parte: ammoniti Stabile e Papakanellos.

50' - Koutsogoulas cade in area dopo un contatto lieve con Stabile, che va a muso duro contro l'avversario probabilmente accusandolo di essersi buttato.

49' - Niente da fare, l'Inter non sfrutta una situazione favorevole commettendo fallo in attacco con Cocchi.

48' - Attacca l'Inter, che ora beneficierà di una rimessa laterale vicino alla bandierina del corner.

47' - Quieto non riesce a chiudere la triangolazione: il suo passaggio a memoria sulla sinistra finisce nella terra di nessuno.

46' - Nessun cambio all'intervallo, si riparte con gli stessi 22 che hanno chiuso la prima frazione di gara.

15.05 - Ripartiti, comincia il secondo tempo di Olympiacos-Inter!

15.04 - Squadre di nuovo in campo, tra pochissimo la ripresa.

14.50 - Solo dopo il triplice fischio sapremo se l'occasione clamorosa sciupata da Kamate al 40' sarà un rimpianto per l'Inter Primavera, che si è fatta preferire all'Olympiacos nel primo tempo del playoff di Youth League che mette in palio gli ottavi di finale. I ragazzi di Chivu cominciano la gara con maggior intraprendenza, col coraggio di chi vuole imporsi subito sull'avversario che ha il vantaggio di giocare in casa: ai fischi del pubblico del Georgios Karaiskakis, i nerazzurrini rispondono con i fatti creando i pressuposti per portarsi sull'1-0 con Stabile, che anziché battere Sina gli consegna con la testa un comodo retropassaggio. Poi è Berenbruch a insidiare i greci che, passato il periodo di sofferenza, cominciano a far piovere diversi cross nell'area avversaria, tra cui quello dal quale Konstantinos Kostoulas pensava di aver portato a casa un rigore per fallo di Raimondi. L'arbitro, per fortuna degli ospiti, sorvola e non dà la possiiblità alla squadra di Sylaidopoulos di presentarsi dal dischetto. Il penalty, alla fine arriva, ma è in movimento: Papakanellos calcia a colpo sicuro e Stankovic si oppone con grande prontezza. Quella che è mancata al sopracitato Kamate.

46 - Duplice fischio di Miguel Nogueira, finisce qui il primo tempo di Olympiacos-Inter! Non si spezza l'equilibrio nei primi 46' minuti: i giocatori vanno negli spogliatoi sul parziale di 0-0. Un punteggio tutto sommato giusto, anche se sono forse i nerazzurri ad avere i più grossi rimpianti visto il gol divorato da Kamate al 40', praticamente a un passo dalla linea di porta.

46' - Sarr va via in velocità sul suggerimento di Cocchi, si presenta in area e di controbalzo calcia alto da posizione defilata.

45' - Il cross di Kostoulas diventa un tiro che Raimondi non ha difficoltà a disinnescare.

44' - Siamo entrati nell'ultimo minuto del primo tempo, da capire se verrà aggiunto tempo extra dall'arbitro.

43' - Cocchi richiamato verbalmente dall'arbitro dopo aver commesso un fallo evidente, per cui i giocatori di casa chiedevano un cartellino giallo.

42' - Konstantinos Kostoulas ingaggia un duello in velocità con Sarr sulla sinistra, poi tenta una scivolata per far carambolare la palla sull'avversario. Ma l'ultimo tocco è il suo: corner per l'Inter.

40' - KAMATE SI MANGIA IL GOL! Cocchi mette una palla telecomandata sul secondo palo per il numero 10 che, tutto solo, manda incredibilmente a lato colpendo con la suola anziché andare di piattone.

38' - Torna ad attaccare l'Inter, portando in area tanti giocatori: tra questi c'è il solito Berenbruch, che non riesce a colpire la palla come vorrebbe perché scoordinato.

37' - Un altro brivido per l'Inter! Gli ospiti stanno soffrendo le palle alte in area, qui ne stava uscendo vincitore Papakanellos. Fortuna che il muro difensivo di Stankovic si è alzato in tempo per respingere il tiro a colpo sicuro.

36' - Stante manda a quel paese l'arbitro, che ha segnalato un suo intervento falloso. "Che fallo è", chiede il centrale di Chivu.

33' - Sta lievitando la prestazione dei greci, che qui ci provano con Papakanellos: palla fuori.

32' - Rischio grosso corso dall'Inter! Confusione nell'area nerazzurra dopo la battuta di un calcio di punizione, la palla danza pericolosamente in zona secondo palo con Konstantinos Kostoulas che si avventa e probabilmente viene toccato sul piede dai guantoni di Raimondi. L'arbitro dice subito che non c'è niente.

31' - Stabile abbatte Pnevmonidis entrando nettamente in ritardo: manca un cartellino giallo per il difensore di Chivu.

30' - Sarr si aiuta con la mano nel controllo: l'arbitro ha la visuale giusta per vedere l'irregolarità e la segnala prontamente.

29' - Sarr resta a terra dopo un duello aereo con Koutsidis. L'arbitro fa proseguire l'azione, poi la ferma per dire due paroline al 9 interista che si era lamentato per il mancato fischio.

26' - Altra occasione importante per l'Inter! Cocchi scappa via sulla sinistra, il suo cross viene deviato fuori dall'area, dove irrompe Berenbruch calciando col mancino senza pensarci due volte. La sua conclusione subisce una deviazione ma non inganna Sina, che blocca la palla in due tempi.

24' - Papakanellos illumina C. Kostoulas, che nel cuore dell'area, in precario equilibrio e marcato da Stante, non riesce a inquadrare la porta.

23' - Reazione dell'Olympiacos affidata al piede di Mouzakitis, che pennella silla testa di Koutsidis: palla lontana dallo specchio, Raimondi fa lo spettatore.

22' - Rumoreggia il pubblico di casa per la mancata assegnazione del corner all'Olympiaco.

21' - STABILE SBAGLIA DAVANTI ALLA PORTA! Occasione enorme per l'Inter, dagli sviluppi del corner: dopo la sponda di Stante, con deviazione, il difensore non riesce a dar forza al suo colpo di testa e grazia Sina con quello che diventa praticamente un retropassaggio.

20' - L'Inter col piede sul pedale dell'acceleratore: ennesima azione offensiva dei ragazzi di Chivu che portano a casa un altro corner.

19' - Sina più sicuro in questa circostanza: pugno alla palla per respingere il cross che arrivava dalla bandierina.

18' - Mani nei capelli per Cocchi, che si dispera per l'occasione mancata: il suo tiro-cross al veleno manda in confusione Sina, che in bagher manda in angolo.

17' - Primo squillo dell'Inter: dal versante sinistro, Kamate converge verso il centro e appena arrivato in zona tiro non ci pensa due volte a caricare il sinistro: palla alta sopra la traversa.

15' - Scocca il quarto d'ora al Pireo: Olympiacos-Inter sempre inchiodata sullo 0-0. E non potrebbe essere altrimenti visto che finora non si contano occasioni da gol.

14' - Kamate tenta una trivela improbabile per servire un compagno in mezzo all'area di rigore: il cross del francese non fa molta strada perché Prekates lo intercetta.

13' - Non fortunato nel rimpallo Di Maggio: è suo l'ultimo tocco dopo il contrasto con Prekates.

12' - Koutsogoulas non dà respiro a Quieto, cancellandogli sul nascere il passaggio lungolinea che avrebbe dato il la all'azione offensiva interista.

11' - Alafakis non abbocca alla finta di Kamate, che lo aveva puntato nei pressi della linea laterale di destra rispetto a dove sta attaccando l'Inter.

10' - Sarr va sul pallone dopo essere partito da posizione di fuorigioco: l'arbitro ferma subito l'azione dopo aver concesso in precedenza la norma del vantaggio.

8' - Comodo il primo intervento di Raimondi, che deve solo agguantare un lancio lungo che era diretto verso Kostoulas.

7' - Respinto il tiro di Kamate, che ha provato ad accendersi per la prima volta in partita. Più intraprendente l'Inter in questo avvio.

6' - Disimpegno difensivo un po' contorto per l'Inter, alla fine Cocchi non riesce a tenere il pallone in gioco con un'acrobazia. Fallo laterale per i padroni di casa.

5' - Aidoo combina con Di Maggio, poi mette in mezzo dove arriva la svirgolata di un difensore di casa che finisce direttamente tra le mani di Sina.

3' - Stabile arriva con un pizzico di ritardo sullo scarico di Kostoulas: punizione all'altezza dei 30 metri dalla porta difesa da Raimondi. Sulla punizione conseguente, i greci non riescono a rendersi pericolosi con il pallone che si perde in fallo di fondo.

2' - La battuta del calcio d'angolo si conclude con un nulla di fatto per l'Inter, che perde anche il possesso palla complice un fallo in attacco di Cocchi.

1' - Parte forte l'Inter! Dopo neanche un minuto arriva il primo corner.

1' - L’Inter Primavera, che oggi indossa la terza divisa arancione, dà il primo giro al pallone del match tra i fischi del pubblico presente. Olympiacos in tenuta biancorossa.

14.02 - Fischio d’inizio di Miguel Nogueira, comincia in questo momento Olympiacos-Inter!

14.01 - Ora le due squadre posano per una foto, come da rituale Uefa, con il vessillo 'respect'.

14.01 - Huddle in mezzo al campo per l'Inter che prova a caricarsi.

14.00 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo.

13.59 - Ecco i 22 protagonisti che, sulle note dell'inno della Youth League, fanno capolino sul campo di gioco dello stadio Georgios Karaiskakis preceduti dalla terna arbitrale.

13.55 - Temperatura primaverile allo stadio, dove ci sono 20 gradi e splende un bel sole.

13.50 - In questa campagna continentale, l'Inter ha perso una sola volta, cedendo il passo al Salisburgo a Interello: 3-2 il risultato finale con la squadra austriaca che ha dominato il girone D di Youth League. Per contro, i nerazzurrini hanno registrato quattro pareggi e appena un successo, battendo la Real Sociedad all'ultima giornata.

13.45 - L'ultima volta che l'Under 19 nerazzurra è riuscita a qualificarsi alla fase a eliminazione diretta attraverso lo spareggio risale alla stagione 2017/18, quando a San Siro ebbe ragione dello Spartak Mosca dopo i calci di rigore. Negli ultimi due precedenti, come detto in sede di presentazione, l'Inter si è arresa a Zilina e Rukh Lviv.

13.40 - Terna arbitrale portoghese per Olympiacos-Inter: dirige l'incontro Miguel Nogueira, assistito da Hugo Manuel Freire Marques e Francisco Joao Serra Jorge Pereira. Il quarto ufficiale, invece, è il greco Georgios Balachoutis.

13.30 - Ancora 30 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Olympiacos-Inter, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

13.25 - Contrariamente a quanto era trapelato il mese scorso, la gara tra Olympiacos e Inter Primavera si gioca a porte aperte allo stadio Georgios Karaiskakis. Il club greco ha ricevuto l'ok dal Governo, che aveva precedentemente disposto il divieto alla presenza di pubblico negli impianti del Paese durante le manifestazioni sportive fino al 12 febbraio 2024.

13.20 - A margine dei sorteggi che oggi, a Nyon, hanno determinato il quadro degli spareggi di Youth League, da cui usciranno le ultime otto qualificate agli ottavi di finale della competizione, Sotiris Sylaidopoulos tecnico dell'Olympiacos, ha commentato così l'abbinamento con l'Inter Primavera: "Siamo orgogliosi di essere arrivati fin qui grazie alle nostre prestazioni - la premessa ai canali ufficiali del club greco -. Sappiamo che ora ogni gara è difficile e di alto livello, questo discorso vale anche per l'Inter, che ha una buona tradizione ed è prima nel suo campionato. Per noi è una sfida enorme e vogliamo essere competitivi in questa prova difficilissima come già successo nelle partite precedenti, con l'obiettivo di conquistare la qualificazione e passare alla fase successiva".

13.15 - Dal canto suo, l'Inter si presenta alla sfida secca in terra greca nel suo miglior momento di forma dopo un 7-0 esagerato imposto al Bologna che le ha permesso di consolidare il primato nel campionato italiano, con un vantaggio sulla seconda, il Milan di Abate, di sei punti.

13.10 - Detto dell'Inter, che si è guadagnata il diritto di avere la seconda chance per tentare di accedere agli ottavi arrivando seconda nel suo girone, l'Olympiacos, campione di Grecia 2023/24, arriva all'appuntamento dopo aver passato due turni di qualificazione nel percorso campioni nazionali: la squadra greca allenata da Sotirios Sylaidopoulos ha vinto quattro partite su quattro disputate, eliminando il Lecce campione d'Italia e gli azeri del Gabala con un bilancio di 13 gol fatti e appena 2 subiti.

13.00 - 3-4-2-1, invece, per i padroni di casa che puntano forte a centrocampo su Mouzakitis, loro capocannoniere nella competizione con 4 gol. In attacco Pnevmonidis e Papakanellos si piazzano alle spalle di Koustoulas.

12.55 - Chivu si affida ai migliori a sua disposizione in Coppa per superare l'ostacolo: in attacco il trio collaudato composto da Kamate, Sarr e Quieto, mentre è Berenbruch, in assenza di Akinsanmiro, non eleggibile in Europa, a completare il pacchetto della mediana con capitan Stankovic e Di Maggio. In difesa, spazio alla linea a quattro Aidoo-Stante-Stabile-Cocchi davanti a Raimondi.

12.52 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

OLYMPIACOS (3-4-2-1): Sina; Kostoulas, K. Koutsidis, Prekates; Koutsogoulas, Bakoulas, Mouzakitis, Alafakis; Pnevmonidis, Papakanellos; C. Koustoulas. A disposizione: Exarchos, Liatsikouras, Darviras, Lolis, Tanoulis, Dama, Gatopoulos. Allenatore: Sotirios Sylaidopoulos.

INTER (4-3-3): Raimondi; Aidoo, Stante, Stabile, Cocchi; Di Maggio, Stankovic, Berenbruch; Kamate, Sarr, Quieto. A disposizione: Tommasi, Zanchetta, Owusu, Alexiou, Miconi, De Pieri, Mosconi. Allenatore: Cristian Chivu.

12.45 - Scocca l’ora della verità in Europa per l’Inter Primavera, che a due mesi dall’ultima giornata del girone D di Youth League, chiuso al secondo posto alle spalle del Salisburgo, sfida l’Olympiacos in una gara da dentro o fuori che regala il pass per gli ottavi di finale. Al Pireo, i nerazzurrini di Cristian Chivu si presentano per sfatare il tabù playoff, fatale nelle precedenti due occasioni contro Zilina e Rukh Lviv. Dallo stadio Georgios Karaiskakis, benvenuti a Olympiacos-Inter, spareggio di Youth League con fischio d’inizio alle ore 14.

