Scontri in metropolitana a Monaco di Baviera: sono minuti di tensione quelli che si stanno vivendo tra le tifoserie di Inter e PSG, entrate in contatto all'interno della stazione. Secondo L'Equipe alcuni tifosi parigini sono rimasti feriti. Durante tutta la giornata si era cercato di tenere a debita distanza i tifosi delle due finaliste di Champions, ma in queste fasi, in cui ci si muove verso lo stadio, tifosi italiani e francesi sono entrati in contatto.

Secondo il quotidiano transalpino, alcuni tifosi che indossavano magliette di club italiani, muniti di armi da taglio, hanno fatto irruzione all'improvviso nella metropolitana prima di aggredire i sostenitori del PSG. Almeno un tifoso parigino è rimasto ferito. Le forze dell'ordine sono intervenute e hanno disperso la folla con gas lacrimogeni.

