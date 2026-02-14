Il Modena di Andrea Sottil chiude i primi 45 minuti della sfida contro la Carrarese in vantaggio per una rete a zero: a fare la differenza per i Canarini è la rete di Yanis Massolin, prossimo giocatore dell'Inter. Il centrocampista francese timbra al minuto 33, quando è il più lesto di tutti ad arrivare sullo scarico di Manuel De Luca e piazzare la palla con un perfetto diagonale nell'angolino alla sinistra della porta di Marco Bleve. Massolin che vuole contribuire così fino in fondo alla rincorsa di un posto playoff per i gialloblu.