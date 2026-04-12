INTER U23-ARZIGNANO VALCHIAMPO 0-0

Primo tempo equilibrato a Monza tra Inter U23 e Arzignano. Dopo un avvio in cui l'Inter aveva fatto meglio, l'Arzignano è riuscito a trovare le giuste contromisure. Per l'Inter al 10' aveva segnato Spinaccé, colto però in offside. Al 34' la miglior occasione della gara per gli ospiti, con il salvataggio sulla linea di Stante su Lakti, che aveva battuto Melgrati in uscita con un tocco morbido. Poi, nel finale, ancora qualche buona manvora nerazzurra, non trasformata in occasione da gol.

21.17 - Fischia due volte Kovacevic: 0-0 a metà gara.

45' - Due di recupero.

43' - Ammonito Boccia: fallo tattico su Topalovic in ripartenza.

43' - Cariolato mette il cross per Nanni, che gira al volo: Melgrati bravo a respingere.

39' - Mattioli sbaglia lo stop e stende Topalovic sullo slancio: giallo.

36' - Ci prova due volte Topalovic da fuori, la prima al volo. Tiro respinto e sfera che torna allo sloveno. Deviata anche la seconda conclusione, sarà corner.

34' - Stante! Salvataggio che vale come un gol! Imbucata di Cariolato per Lakti, che attacca la profondità e arriva prima di tutti. Tocco sotto a scavalcare e battere Melgrati in uscita: Stante sulla linea in scivolata leva la palla dalla porta. Grande recupero.

29' - Schema su corner dell'Arzignano che si conclude con il tiro-cross a rientrare di Bernardi. La palla era indirizzata verso la porta, Melgrati recupera e respinge in tuffo.

26' - Ci prova David da lontano dopo essere rientrato sul suo sinistro: Manfrin, in controllo, lascia sfilare. Tiro che si infrange sul fondo.

23' - Combinazione tutta al volo dell'Arzignano, alla fine conclude Nanni dopo la sponda di petto di Lakti. Stante si fa trovare pronto e respinge la conclusione, che sembrava ben indirizzata.

21' - Ci prova Bernardi da posizione defilata: presa facile per Melgrati.

13' - Coast to coast di Spinaccé chiuso con un tiro non particolarmente incisivo: blocca a terra Manfrin.

10' - Aveva segnato Spinaccé su tiro-cross di Kaczmarski: l'arbitro fischia fuorigioco. Sembra corretta la decisione arbitrale ma scatta la revisione automatica all'FVS. Decisione confermata.

9' - Si fa vedere anche Zuberek: diagonale troppo largo e palla a lato, ma l'Inter aveva imbastito una buona ripartenza.

7' - Avvio molto tattico: Lakti prova il primo tiro dalla distanza su corner respinto. Palla altissima.

20.30 - Fischia Kovacevic: è iniziata Inter U23-Arzignano Valchiampo.

20.28 - Squadre in campo a Monza: Inter in nerazzurro, Arzignano in gialloazzurro.

Partita fondamentale per l'Inter U23 di Stefano Vecchi, che ospita l'Arzignano Valchiampo nella gara valida per la 36a giornata del girone A di Serie C. Una vittoria avvicinerebbe sensibilmente i playoff, con il gap che salirebbe a 4 punti sull'AlbinoLeffe con solo due giornate rimanenti. All'andata finì 1-1. Reduce dal recupero infrasettimanale contro il Trento, vinto per 2-1, la seconda squadra nerazzurra dovrà fare i conti con diverse assenze. Non saranno della gara Kamaté, ancora ai box, e Amerighi, squalificato. Recuperati solo per la panchina Prestia e La Gumina. In attacco partono Spinaccé e Zuberek: ecco le scelte di mister Vecchi e mister Di Donato per la gara di stasera, in programma alle 20.30 all'U-Power Stadium.



INTER U23 (3-5-2): Melgrati; Cinquegrano, Stante, Alexiou; David, Kaczmarski, Fiordilino, Topalovic, Cocchi; Spinaccé, Zuberek.

A disposizione: Raimondi, Galliera, Zanchetta, Bovo, Venturini, Prestia, La Gumina, Zouin, Bovio, Berenbruch, Jakirovic.

Allenatore: Stefano Vecchi.

ARZIGNANO VALCHIAMPO (3-4-1-2): Manfrin; Boccia, Milillo, Boffelli; Cariolato, Lakti, Bianchi, Bernardi; Castegnaro; Moretti, Nanni

A disposizione: Bertini, Lotto, Lanzi, Moretti, Perini, Cotoarba, Spiaggiari, Jamali, Nwachukwu.

Allenatore: Daniele Di Donato.

Ammonito: Mattioli (39'), Boccia (43')

Arbitro: Kovacevic (sez. di Arco Riva)

Assistenti: Peloso-Galasso.

Quarto ufficiale: Tona Mbei

Operatore FVS: Morea.

