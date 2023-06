Nella lista dell'Inter per l'eventuale dopo-Onana è cerchiato in rosso anche il nome di Anatoliy Trubin, classe 2001 ucraino in forza allo Shakhtar Donetsk e nel mirino del club nerazzurro in caso di cambio tra i pali.

A fare il punto della situazione sul giocatore ci pensa Part of the Game, agenzia che gestisce gli interessi del ragazzo: "L’Inter sta manifestando interesse per Trubin, le trattative sono ancora in corso e riguardano i due club - la conferma rilasciata ai colleghi di Inter-News.it -. In aggiunta, ci sono anche due club inglesi che lo vogliono. Per noi la condizione importante è che sia il primo portiere" viene precisato, con la stessa agenzia che assicura poi come non si sia ancora arrivati a stabilire un prezzo per il cartellino del promettente estermo difensore.

