In attesa della prossima sfida europea, in trasferta in casa del Salisburgo, l'Inter si prepara nel frattempo ad accogliere la Real Sociedad. La sfida contro gli spagnoli sarà l'ultima partita tra le mura amiche del Meazza, ultima quantomeno della fase a gironi. "Pronti a sentire suonare di nuovo la musica della Champions League?" si legge sul sito ufficiale del club meneghino che sollecita i tifosi a rispondere: "San Siro è speciale, lo è ancora di più quando le note dell'inno della competizione europea risuonano e introducono le partite dei nerazzurri" - continua la nota attraverso la quale la società di Viale della Liberazione ricorda l'appuntamento di martedì 12 dicembre alle 21:00, dando ufficialmente il via alla vendita dei tagliandi: "I biglietti per assistere alla sfida saranno in vendita a partire dalle 10:30 di venerdì 3 novembre. Ricordiamo a tutti i possessori del Champions Pack che per accedere sarà necessario utilizzare la tessera Siamo Noi su cui è caricato".

