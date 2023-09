"Per la città di Rozzano si sta presentando questa enorme opportunità, posso solo dire che l'Interesse dell'Inter è serio e concreto". Così, a Sportmediaset, Gianni Ferretti, sindaco di Rozzano, dopo l'incontro andato in scena oggi con Alessandro Antonello e Mark Van Huuksloot, amministratore delegato e chief operation officer nerazzurri, nel quale è stato presentato il documento progettuale per la realizzazione di un impianto moderno, multifunzionale e sostenibile, con una capienza fino a 70.000 posti,