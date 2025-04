Semplicemente, IL giocatore chiave dell'Inter di Simone Inzaghi, addirittura davanti a Lautaro Martinez, Nicolò Barella o Federico Dimarco. Scritto così, senza troppi fronzoli: è così che il magazine francese So Foot definisce Alessandro Bastoni, al quale dedica un articolo tessendone le lodi. Bastoni viene definito un giocatore "solido nei duelli, con un eccellente senso dell'anticipo, con la capacità di difendere sia rannicchiato nella sua area di rigore sia a 50 metri dalla porta, e piedi vellutati che gli permettono di effettuare passaggi puliti. Bastoni ha tutto del difensore moderno per eccellenza".

Viene poi proposto un paragone a livello statistico con Pau Cubarsì, la stellina del Barça di Hansi Flick che presumibilmente sarà suo avversario nel ruolo questa sera al Montjuic: "Rispetto a lui, Bastoni ha effettuato nove passaggi nell'area avversaria in questa stagione di Champions League, contro uno solo del giocatore del Barcellona. Ha inoltre effettuato 24 passaggi chiave (rispetto ai 17 del catalano) e ha effettuato quattro volte più corse nell'ultimo terzo di campo avversario (19 per Bastoni, 5 per Cubarsí). Mentre Lamine Yamal e soci, si aspettano già di vivere un incubo lungo 180 minuti (o più, se vogliono), i difensori e i centrocampisti catalani non saranno risparmiati dal ciclone Bastoni".

