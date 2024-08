Bisseck è favorito su Pavard per una maglia da titolare in difesa a Genova. Questo quanto riferisce SportMediaset in ottica Genoa-Inter, prima giornata di campionato in programma domani alle 18.30. La linea a tre davanti a Sommer verrà completata da Acerbi e Bastoni, con Darmian e Dimarco sulla fasce. In mediana i soliti Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, mentre la coppia d'attacco sarà la ThuLa.

