Il Milan è entrato a sorpresa nella corsa di mercato per Romeu Lukaku. La notizia bomba sganciata nella tarda serata di ieri dalla Gazzetta dello Sport trova in un certo senso conferme anche nella redazione di Sky Sport, la quale spiega che l'entourage del centravanti belga è stato avvertito di questo interessamento. Ora resta da capire se si tratti di una provocazione del Diavolo o una reale richiesta di informazioni per provare ad acquistare Big Rom soffiandolo all'Inter.