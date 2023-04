La Repubblica, nella sua edizione online, conferma la trattativa tra Inter e Bruges per Tajon Buchanan, esterno destro canadese da tempo nel mirino dei nerazzurri. La valutazione di mercato del club belga è di 20 milioni di euro, l'Inter sarebbe disposta a mettere sul piatto 15 milioni bonus compresi. I contatti tra le parti sono continui da tempo, lo stesso Ausilio avrebbe visionato dal vivo il classe 1999 e il club nerazzurro avrebbe trovato anche l'accordo con il suo entourage per un quadriennale. L'Inter vuole chiudere la trattativa ed evitare brutte sorprese: su Buchanan ci sono diversi club di Premier League e Bundesliga, a partire da Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund, ma il giocatore vuole vestire la maglia nerazzurra.

Un suo eventuale arrivo a Milano potrebbe aprire le porte alla cessione di Dumfries. Il Chelsea lo segue da tempo, anche Pochettino, in pole per diventare il nuovo tecnico dei Blues, avrebbe dato il via libera all'acquisto: l'Inter chiede 40 milioni di euro per far partire l'olandese.