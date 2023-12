Quando in estate Thuram chiese di inserire una clausola da 95 milioni al momento di firmare per l'Inter, nemmeno il più ottimista dei tifosi avrebbe potuto pensare che dopo pochi mesi la sua valutazione fosse arrivata non così distante da quella cifra. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, adesso il francese vale almeno 70 milioni: da zero a 70 in tre mesi e mezzo.

Dopo un corteggiamento lungo due anni, Ausilio e Marotta sono riusciti a portare a Milano il figlio di Lilian: colpo a parametro zero dopo il mancato rinnovo con il Borussia MG. L'ennesimo colpo nel mercato degli svincolati. E "colpo" è la parola giusta considerando quello che sta facendo il nuovo numero 9 nerazzurro: elegante, efficace, determinante per il gioco di Inzaghi ben oltre i numeri.

Come sottolinea la Gazzetta, Thuram è due attaccanti in uno: prima e seconda punta insieme. E migliora chi gli gioca accanto, basti vedere il rendimento di Lautaro. Bayern e PSG si staranno mangiando le mani...

