Marcus Thuram si è preso le copertine dopo la doppietta stupenda al Genoa, che però non ha condotto a una vittoria. La Gazzetta dello Sport sottolinea l'importanza del francese, già trascinatore, ma evidenzia pure le mancanze attuali per i nerazzurri.

In particolare, per un Thuram che brilla, ci sono diversi elementi apparsi ancora in ritardo di condizione. Ad esempio, a Marassi non si è visto il miglior Acerbi, mentre De Vrij è ai box per infortunio. Ma soprattutto non si è vista la regia illuminata di Hakan Calhanoglu: fattore non indifferente poiché - secondo la rosea - il rendimento del turco ricade a cascata su tutta la squadra. Se alza il ritmo della circolazione, ne guadagna l’attacco, se incattivisce la morsa del pressing respira la difesa. E in questo momento l'ex Milan non ha ancora le gambe per farlo al massimo.