Cristian Chivu ha iniziato ieri, almeno ufficialmente, la sua avventura all'Inter, la terza dopo quella da giocatore e da allenatore della Primavera. Ora è il capo della prima squadra e le responsabilità aumentano in maniera esponenziale.

Dalle prime parole emerge grande voglia di lavorare ed estrema consapevolezza del posto in cui si trova. E non potrebbe essere altrimenti: basta dare uno sguardo alla sua carriera. Chivu ha chiarito subito: testa al Mondiale. Non banale, considerando che in molti sembrano distratti da altro. Invece il tecnico romeno ha immediatamente riposizionato il focus sulla competizione che si trova a cavallo delle due stagioni. Negli Usa, la squadra sarà scortata dalla dirigenza al gran completo: secondo la Gazzetta dello Sport, un modo anche per tutelare il nuovo allenatore.

Ieri primo allenamento ad Appiano a ranghi ridottissimi. Il gruppo al completo, con il rientro di tutti i nazionali, ci sarà solo a partire da venerdì a Los Angeles. "Ma con i giocatori ha già avuto modo di parlare in questi giorni, via telefono, chi con chiamate vere e proprie chi via messaggio - si legge -. E ha raccolto ottime impressioni: ecco perché, oltre l’emozione, si può raccontare anche la fiducia del tecnico nerazzurro. Con i dirigenti il nuovo allenatore ha avuto modo anche di parlare della lista da definire dei convocati per gli Stati Uniti, per la quale c’è tempo fino a stasera". Decisivo sarà il lavoro atletico e psicologico: va cancellata l'onta di Monaco e va restituita benzina a un gruppo scarico.

I leader dello spogliatoio sono chiamati a fornire un aiuto fondamentale come lo fu nel 2021, quando ad Appiano arrivò Inzaghi dopo Conte. Intanto il club sta continuando a lavorare alla questione del vice allenatore: il prescelto era Giovanni Martusciello. Era e resta ancora, ma il tecnico ha un contratto in essere con la Salernitana fino al 2026 e va trovato un accordo economico soddisfacente. Nel frattempo l’Inter ha provato a sondare la disponibilità di Walter Samuel che però ha deciso di restare nello staff tecnico di Scaloni. Scartata, invece, l’ipotesi legata a Luca Gotti. Possibile che la nuova figura raggiunga il gruppo direttamente negli Stati Uniti.