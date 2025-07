Anche La Gazzetta dello Sport conferma il recente sondaggio del Napoli per Ademola Lookman, che però ha in testa solo il nerazzurro. E non si tratta più di quello dell'Atalanta ma di quello dell'Inter, che nelle scorse ora ha presentato una prima offerta da 40 milioni di euro che rappresenta la più grande fetta del budget a disposizione per il mercato."Ecco, se la partita per il colpo dell’estate si giocasse solo sull’asse Milano-Napoli, l’Inter potrebbe già esultare - si legge sul quotidiano -. Perché nelle ultime ore i campioni d’Italia sono tornati a farsi avanti, sondando il terreno con gli agenti di Ademola, che però hanno ribadito un concetto ormai di dominio pubblico: nei suoi orizzonti c’è solo l’Inter, club con il quale il nigeriano ha già raggiunto un’intesa di massima su un quinquennale da 4,5 milioni a salire fino a 5. Qualunque altra destinazione — Napoli, ma anche Atletico Madrid — non verrà presa in considerazione".

In Viale della Liberazione filtra ottimismo e si attendono sviluppi, con la sensazione che la trattativa si possa sbloccare nel giro di tre-quattro giorni. Per dare uno sprint servirà ora lo strappo di Lookman, che secondo la rosea andrà in pressing sulla Dea dopo la prima mossa dell'Inter come già fatto l'estate scorsa, quando ci aveva provato il PSG. Questa volta, però, il club dei Percassi "è disposto a lasciar partire Lookman ma non intende concedere sconti", anche se l'Inter sarebbe pronta a discutere per alzare magari la parte fissa di qualche milione per ammorbidire la posizione dei bergamaschi.