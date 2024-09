Domani sera andrà in scena il primo Derby di Milano a stelle e strisce. L'Inter, guidato ora da Oaktree Capital Management (subentrato a Suning lo scorso 22 maggio sfida il Milan di RedBird Capital Partners: le due proprietà sono ora due fondi di investimento americani, il primo con sede a Los Angeles e il secondo a New York.

Oaktree gestisce un capitale da 193 miliardi di dollari mentre RedBird tocca i 10 miliardi di dollari, ricorda oggi il Corriere della Sera nel suo approfondimento. Il punto in comune è la visione sul nuovo stadio: due club ora parlano la stessa lingua in tutti i sensi e hanno aperto alla possibilità di convivere nello stesso impianto con potenzialità in termini di ricavi. "Se con la famiglia Zhang i rapporti erano più freddi, le interlocuzioni fra la proprietà americana del Milan e Oaktree si sono intensificate", assicura il quotidiano generalista.

