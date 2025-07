Sul Corriere dello Sport si fa oggi un sunto delle linee guida uscite dal summit di ieri in via della Liberazione tra Chivu e la dirigenza nerazzurra. Uno dei punti cardine è che la priorità per la difesa è Giovanni Leoni, anche se da oggi in poi ogni acquisto dipenderà dalle uscite. Il summit di ieri non resterà isolato, perché il tecnico ha intenzione di essere aggiornato e coinvolto.

Chivu ha ribadito che il rinforzo più importante riguarda la difesa e in cima ai desideri c'è Leoni, su cui c'è piena condivisione con la dirigenza, anche se il Parma fa ancora muro. L'Inter, dal canto suo, deve raccogliere fondi, circa 35-40 milioni di euro potrebbero arrivare da un addio di Bisseck, per il quale ci si aspetta un'offerta dalla Premier League.