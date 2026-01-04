Inizio 2026 decisamente negativo per l'Inter Under 20, che esce travolta dal campo di San Pietro in Lama per mano del Lecce capace di imporsi con un roboante 3-1 che vale la fine della serie di risultati utili consecutivi da parte dei nerazzurri. A fine partita, il tecnico Benito Carbone esprime tutta la sua amarezza per la brutta giornata ai microfoni dell'Inviato di FcInterNews.it.

Cos'è andato storto oggi, mister?

"Abbiamo strameritato la sconfitta. Abbiamo interpretato malissimo la partita e giocato senza cattiveria agonistica. Il vento ha influito specie nella prima frazione dove ci hanno messo in grandi difficoltà, ma noi abbiamo sbagliato partita. Ci siamo adeguati ed è giusto aver perso",

Nel primo tempo la difficoltà sembrava proprio quella di non ripartire.

"Nel primo tempo abbiamo avuto grandi difficoltà perché ci prendevano in uno contro uno. Non abbiamo mai trovato la giocata giusta per fargli male, però dopo il loro primo gol abbiamo avuto due occasioni con due mezze ripartenze. Ma oggi siamo andati troppo al di sotto dei nostri standard, non possiamo permetterci di non essere alla pari degli altri, soprattutto oggi dove si è vista mancanza di cattiveria agonistica e determinazione che non devono mai mancare".

A fine partita è andato dall'arbitro, ha avuto qualcosa da ridire?

"Niente di che. Magari poteva evitare alcune scelte come il secondo rigore che per me non c'era. Ma ormai è andata, il risultato non è dipeso dalle scelte dell'arbitro, giuste o sbagliate che siano".