Nelle ultime ore si è parlato di un suggestivo ritorno di Mehdi Taremi al Porto. L'attaccante dell'Inter è alla ricerca di una sistemazione in questa finestra estiva di calciomercato dopo l'annata deludente in maglia nerazzurra.

Secondo quanto riportato dal Correio de Manha, l'ingaggio pesante percepito da Taremi rappresenta un ostacolo nella trattativa. In più la dirigenza del Porto sembra disposta a investire solo su calciatori che possano generare anche un ritorno economico in futuro.

Un ritorno di Taremi, al massimo, potrebbe essere preso in considerazione eventualmente con la formula del presstito. Soluzione che però l'Inter non vuole prendere in considerazione.