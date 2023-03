Non solo il braccio di Rabiot. Come ampiamente prevedibile, anche il tocco di Vlahovic era punibile. Lo ha evidenziato ieri sera Graziano Cesari nella moviola post Inter-Juve a 'Pressing'. "C'è il tocco col braccio di Vlahovic, il muscolo si muove e la rotazione del pallone cambia: sta andando verso l'esterno, improvvisamente la rotazione va verso l'interno", sentenzia l'ex fischietto.

"Non è vero che il VAR non aveva a disposizione immagini. Le immagini sono molto chiare. Su Rabiot si vede chiaramente che il pallone tocca l'orlo sul braccio del calciatore, che effettua un movimento per addomesticare il pallone. Per Chiffi vale quello che decide il VAR. È mano di Rabiot e quella di Vlahovic è ancora più impegnativa dal punto di vista regolamentare. Il VAR doveva lasciare la decisione all'arbitro". Eppure ci avevano assicurato che le immagini fossero "poco chiare" per invalidare la rete di Kostic...

