"Che l'Inter sia la più forte mi sembra un dato di fatto. E che voglia restarlo anche. Solo che adesso comincia il massacro delle nove partite consecutive e bisognerà verificare le reazioni. L'Inter si ritroverà a chiudere il proprio tour de force tra il derby, la sfida al Como e la trasferta a Bergamo, però il rientro di Calhanoglu costituisce un fattore". Rafael Benitez commenta così la situazione nel campionato italiano, vedendo ancora i nerazzurri davanti a tutti.
"L'anti-Inter? Un'indicazione che può venir fuori da Como-Roma, per me le maggiori accreditate a restare al fianco dei campioni d'Italia. Squadre forti, diverse eppure eguali nella ricerca dello spettacolo, guidate da allenatori distanti anagraficamente ma vicini nelle visioni estetiche. Continuo a pensare che cinque giornate di campionato abbiano detto pochissimo. Ci sono state anche varie contraddizioni: il Como che vince a Napoli e crolla di brutto; l'Inter che domina però spesso dopo aver subito due gol; la Juve che perde con il Sassuolo. Sembravano indizi, invece erano abbagli estivi. Ma adesso si comincia a fare sul serio".
Infine un passaggio sulla nazionale italiana. "Saltare tre Mondiali ha dell'incredibile ma ho sempre sostenuto che i giocatori ci fossero: Donnarumma è un fuoriclasse, Calafiori è pilastro dell'Arsenal, Tonali uomo da cento milioni di sterline; Barella, Bastoni e Dimarco leader dell'Inter, ma potrei continuare".
Autore: Antonio Di Chiara
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
- 08:56 C'è anche Lautaro nella festa di Messi: 79' nel 3-0 di Argentina-Benin
- 08:42 Benitez: "Inter la più forte, un dato di fatto. Chivu ha un fatto su tutti"
- 08:28 TS - Pepo Martinez, mesi decisivi. Col Parma c'è Provedel. E a fine stagione...
- 08:14 CdS - Attacco Inter, chance per Bonny dal 1' col Parma. "Doppietta" per Thuram
- 08:00 GdS - Esposito, il "bel problema" di Chivu: ora chi lo rimanda in panchina?
- 00:00 La volpe e l'uva
- 23:52 Italia U17 terza nell'Istria Youth Cup. In campo anche un nerazzurro
- 23:38 Argentina-Benin, Messi titolare al suo ultimo tango. Con lui c'è Lautaro
- 23:32 Ulivieri: "Il calcio italiano si avvicina a quello inglese, è bello da vedere"
- 23:18 Akanji: "Non la nostra miglior partita. Io capitano? Finché non torna Xhaka"
- 23:03 Tra moglie e marito (non) mettere... Lautaro: scena curiosa al Monumental
- 22:49 InterNazionali - Svizzera ok con Akanji, Croazia ancora ko. Che Asllani
- 22:36 Cardinale: "Nuovo stadio a Milano, speriamo di fare anche un'arena NBA"
- 22:23 San Siro, ricorsi rigettati. L'ass. Riva: "Ora uno stadio moderno per Milano"
- 22:08 Qui Parma - Lesione muscolare per Almqvist: salterà l'Inter
- 21:54 Stanotte l'addio di Messi all'Argentina: Lautaro verso la titolarità
- 21:39 Canovi: "Chi può dire che Esposito non sia un giovane di grande livello?"
- 21:25 Pagliuca: "Martinez titolare all'Inter. Punirlo per un errore è esagerato"
- 21:11 Nazionale, pieno di ascolti tv: 8 mln di telespettatori per la sfida con la Turchia
- 21:00 Lautaro saluta Messi: "Grazie Diez, ecco cosa mi lasci come eredità"
- 20:56 Parma, buone notizie verso l’Inter: tre rientri vicini per Gilardino. Tra loro Bernabé
- 20:42 Sabato torna in campo l'Inter U23: Ursini l'arbitro del match col Savoia
- 20:27 Ben 8 giocatori del Rennes in Nazionale con Zidane, lo scatto sui social: tra loro Diouf
- 20:13 Il 16enne Ilicevic pronto a debuttare in Bundesliga: Inter già coi radar pronti
- 19:58 InterNazionali - Nations League, Akanji ancora titolare. Panchina per Sucic e Martinez
- 19:50 Pio Esposito: "Due anni fa ero in B, ora gioco coi migliori attaccanti in A"
- 19:44 Parma, Corvi: "Carichi per l'Inter, sarà bella e tosta. Ammiro Sommer per..."
- 19:31 Abodi: "Commissariamento FIGC soluzione individuata dal CONI"
- 19:17 Gioia per Taho: Maran lo convoca per la Nazionale maggiore albanese
- 19:03 Mancini: "Felice per Malagò commissario. Era la soluzione migliore per tutti"
- 18:50 Nuovo stadio di Inter e Milan. Il progetto definitivo, il cantiere e le tempistiche: i dettagli
- 18:36 Le origini, l'esperienza nerazzurra e la parata di Abbiati: l'Inter ricorda Kallon nel giorno del suo compleanno
- 18:22 BASTONI bene nella DIFESA a 4, CONSIGLI per il FUTURO? L'INTER, il 3-5-2 e l'INCOGNITA DIMARCO
- 18:08 Napoli, Allegri perde Vergara: lesione al soleo destro. I tempi di recupero
- 17:54 Esposito come Toni e Vieri? Il paragone tra età e numeri è tutto per Pio
- 17:40 San Siro a Inter e Milan, la vicesindaca di Milano: "Il Comune ha lavorato nel rispetto delle regole"
- 17:26 Messi e l'ultima con l'Argentina: "Lascio in pace, ho dato tutto. Grazie per avermi amato"
- 17:13 Buonfiglio: "Malagò vittima, io e lui siamo per il rispetto delle regole". E sulla Lega Serie A...
- 16:59 L'U21 vola agli Europei, Malagò: "Stiamo costruendo con convinzione il futuro della Nazionale”
- 16:44 Zanetti: "La cosa che mi manca di più del calcio? Gli allenamenti"
- 16:30 Sucic e le parole di Boban: cosa c'è di vero e cosa è fuori luogo
- 16:16 Udinese, Alaba: "Non farò i nomi dei club italiani che mi hanno cercato in passato"
- 16:02 Diouf: "Da terzino sinistro mi sento sempre meglio. Il gol subito? Vi spiego"
- 15:48 Inter-Parma, Thuram-Bonny possibile coppia d'attacco titolare
- 15:30 CF - San Siro, il Tar boccia i cinque ricorsi contro la vendita a Inter e Milan
- 15:20 Di Marzio: "L'arrivo all'Inter di Ronaldo ha cambiato l'era del calcio in Italia"
- 15:06 Malagò: "Elezioni presidente FIGC, la prima data fattibile è il 14 dicembre"
- 14:53 Con il 3-1 alla Turchia l'Italia raggiunge un altro obiettivo
- 14:39 Mancini 2.0, il minutaggio offre spunti: Bastoni colonna, Esposito riferimento
- 14:25 Qui Parma - Verso l'Inter, Gilardino pensa a Ndiaye titolare nella difesa a tre
- 14:11 L'agente di Esposito: "Essere diventato un giocatore affermato è figlio della gavetta"
- 13:57 Scenario a sorpresa: il Milan valuta Sebastiano Esposito
- 13:43 Pandev: "Alla Lazio stavo benissimo, volevo rimanere. Poi Lotito..."
- 13:31 Chivu: "Mi sento ancora un apprendista, è il mio modo di fare le cose"
- 13:22 Malagò nominato commissario FIGC: la Giunta del Coni approva all'unanimità
- 13:17 Esquivel convince, anche Inter e Lazio monitorano la situazione
- 13:06 Ventola: "Preferii l'Inter alla Roma per Ronaldo. Poi non vinsi una 'mazza'"
- 12:51 E chi se non lui? Lautaro Martinez è il POTM nerazzurro
- 12:39 Argentina, stanotte il match d'addio di Messi. Lautaro: "Tutto pronto"
- 12:25 Polonia ko in Bosnia, Zielinski difende il CT Urban: "Vogliamo che resti"
- 12:12 Bastoni chiude la parentesi in Nazionale con due gol decisivi in tre partite: "Sempre crescendo"
- 12:00 videoCALHANOGLU recupera e si candida. Per il PRESENTE e NON SOLTANTO...
- 11:41 Golden Boy 2026, in lizza c'è anche un obiettivo dell'Inter
- 11:29 RMC Sport - Voto 5 a Diouf: "Qualche dribbling, ma sul gol di Lukebakio non rientra in tempo"
- 11:15 CdS - Fortino Meazza per l'Inter, 2026 senza ko in A: le statistiche
- 11:01 Kabasele: "Se segni due gol all'Inter devi prendere almeno un punto"
- 10:48 From UK - Il Liverpool non ha intenzione di privarsi di Leoni: il motivo
- 10:34 Nodo rinnovi, non solo Calhanoglu: l'Inter ha una linea generale
- 10:20 Un 15enne pronto ad accendere il mercato: anche l'Inter lo monitora
- 10:06 CdS - Tour de force Inter, occasione per il "gruzzoletto" e un trittico tosto prima della nuova sosta