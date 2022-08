Lukaku l’ha già ringraziata per l’assist con il Lione?

"Sì, certamente. Ma l'importante sarà ripetersi in campionato, in amichevole conta poco...".

Obiettivo scudetto. Quali sono le avversarie più temibili?

"La Juventus ha fatto un mercato di alto livello, il Milan è un’ottima squadra, poi dico Roma, Fiorentina e Napoli.. Sarà un torneo difficile, diviso in due parti, quindi bisognerà sfruttare tutti i momenti della stagione. Tutti hanno ambizioni di vittoria: noi pensiamo a noi stessi, cercando di dimostrare quello che valiamo".